Футбол

Умер Леннарт Юханссон, бывший президент УЕФАВечерний курьер 03:25

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций умер в возрасте 89 лет. Напомним, что швед Леннард Юханссон возглавлял УЕФА в период с 1990 по 2007 год, установив своего рода рекорд по продолжительности пребывания на посту президента УЕФА.
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