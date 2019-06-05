Футбол
Умер Леннарт Юханссон, бывший президент УЕФАВечерний курьер 03:25
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций умер в возрасте 89 лет. Напомним, что швед Леннард Юханссон возглавлял УЕФА в период с 1990 по 2007 год, установив своего рода рекорд по продолжительности пребывания на посту президента УЕФА.
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Трамп опроверг масштабные протесты против него в Великобритании
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Instagram анонсировал новый формат контентной рекламы
Instagram сообщил, что скоро в социальной сети появится новый инструмент рекламы — Branded Content Ads.
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Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
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Выяснилось, что практически каждый второй россиянин — примерно 44 % — видел конфиденциальные данные людей, с которыми он работает.
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Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
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