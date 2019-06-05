Футбол
Умер бывший президент УЕФА ЮханссонНародные новости 02:29
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Авто
АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта
Обновлено вчера в 10:32
Авто
Lamborghini выпустила вседорожный Huracan
Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»).
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Авто
BMW представила обновленное семейство BMW M8
BMW M8 представлена в кузове купе и кабриолет, которые приводятся в движение 600-сильным 4,4-литровый мотором V8 с двойным турбонаддувом, который также применяется в «заряженном» седана M5.
Обновлено в 00:18
Культура
Сергей Селин в «Секрете на миллион» расскажет о любви к несовершеннолетней
Героем нового провокационного шоу «Секрет на миллион» станет актер театра и кино Сергей Селин.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Общество
В Екатеринбурге уличный художник «похоронил» свободу вероисповеданий
Обновлено вчера в 00:57
Технологии
IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир
IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
В Сети появилось необычное видео спасения 74-летней туристки из Аризоны
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна
О втором случае стало известно ближе к концу дня, в 23:30 часов. На этот раз из окна дома на Караваевской улице выпал ученик второго класса.
Обновлено в 03:42
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: «„Бавария“ не делала предложений по Сане»
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге опроверг слухи о том, что его клуб сделал предложение по полузащитнику "Манчестер Сити" Лерою Сане.
Обновлено в 05:57
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Из кандидатов на должность мэра Липецка остались две женщины
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Обновлено в 06:07
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.
Обновлено в 03:20
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Эпическая встреча: Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян «столкнулись» в ресторане
Хмельницкая сделала очевидный намек на «положение» Симоньян, которая уже вот-вот станет мамой в третий раз.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Германии потерпел крушение воздушный шар
Воздушный шар потерпел крушение в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 05:46
Музыка
Группа «Ленинград» дала в Калининграде первый концерт прощального тура
В Калининграде прошел первый концерт в рамках прощального тура группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом 5 июня сообщил портал Kgd.
Обновлено в 05:54
Авто
Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения
Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.
Обновлено в 05:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил проблемы с выдачей багажа
Гендиректор международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко рассказал, почему возникли задержки в выдаче багажа пассажирам.
Обновлено в 06:19
Политика
Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Обновлено в 05:59
Космос
Промчавшийся от Земли в 5,2 млн км двойной астероид попал на фото
Астероид промчался от Земли на расстоянии 5,2 млн км — в 14 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны, — со скоростью 70 тыс. км/ч, сообщает телеканал «360».
Обновлено 03 июня в 11:23
Армия и оружие
На Украине отчитались об испытаниях нового противотанкового вооружения
Предприятие надеется, что в новой системе заинтересуются оборонные ведомства Украины и Турции.
Обновлено в 06:47