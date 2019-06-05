Футбол

Умер бывший президент УЕФА ЮханссонНародные новости 02:29

Ушел из жизни бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.
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РФС принес соболезнования родным экс-главы УЕФА Юханссона

Матч ТВ05:38

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Sports.ru02:20

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Советский спорт02:53

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Sport24.ru02:33

Умер экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Чемпионат02:27

Умер бывший глава УЕФА Юханссон

Soccer.ru02:24

Йозеф Блаттер: «Мы потеряли настоящего тяжеловеса в футболе»

Спорт-Экспресс05:24
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Авто

АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта

Обновлено вчера в 10:32
Авто

Lamborghini выпустила вседорожный Huracan

Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»).
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии

Обновлено в 03:57
Авто

BMW представила обновленное семейство BMW M8

BMW M8 представлена в кузове купе и кабриолет, которые приводятся в движение 600-сильным 4,4-литровый мотором V8 с двойным турбонаддувом, который также применяется в «заряженном» седана M5.
Обновлено в 00:18
Культура

Сергей Селин в «Секрете на миллион» расскажет о любви к несовершеннолетней

Героем нового провокационного шоу «Секрет на миллион» станет актер театра и кино Сергей Селин.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Общество

В Екатеринбурге уличный художник «похоронил» свободу вероисповеданий

Обновлено вчера в 00:57
Технологии

IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир

IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

В Сети появилось необычное видео спасения 74-летней туристки из Аризоны

Обновлено в 01:42
Происшествия

В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна

О втором случае стало известно ближе к концу дня, в 23:30 часов. На этот раз из окна дома на Караваевской улице выпал ученик второго класса.
Обновлено в 03:42
Футбол

Карл-Хайнц Румменигге: «„Бавария“ не делала предложений по Сане»

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге опроверг слухи о том, что его клуб сделал предложение по полузащитнику "Манчестер Сити" Лерою Сане.
Обновлено в 05:57
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Из кандидатов на должность мэра Липецка остались две женщины

Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Общество

Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома

Обновлено в 06:07
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Политика

Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.
Обновлено в 03:20
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Эпическая встреча: Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян «столкнулись» в ресторане

Хмельницкая сделала очевидный намек на «положение» Симоньян, которая уже вот-вот станет мамой в третий раз.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Германии потерпел крушение воздушный шар

Воздушный шар потерпел крушение в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 05:46
Музыка

Группа «Ленинград» дала в Калининграде первый концерт прощального тура

В Калининграде прошел первый концерт в рамках прощального тура группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом 5 июня сообщил портал Kgd.
Обновлено в 05:54
Авто

Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения

Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.
Обновлено в 05:25
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Транспорт

Гендиректор Шереметьево объяснил проблемы с выдачей багажа

Гендиректор международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко рассказал, почему возникли задержки в выдаче багажа пассажирам.
Обновлено в 06:19
Политика

Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Обновлено в 05:59
Космос

Промчавшийся от Земли в 5,2 млн км двойной астероид попал на фото

Астероид промчался от Земли на расстоянии 5,2 млн км — в 14 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны, — со скоростью 70 тыс. км/ч, сообщает телеканал «360».
Обновлено 03 июня в 11:23
Армия и оружие

На Украине отчитались об испытаниях нового противотанкового вооружения

Предприятие надеется, что в новой системе заинтересуются оборонные ведомства Украины и Турции.
Обновлено в 06:47
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Леннарт Юханссон
Шведский футболист
Шведский футбольный функционер, президент УЕФА в 1990-2007 годах, рекордсмен по продолжительности пребывания на этом посту. 26 января 2007 года уступил эту должность в результате голосования Мишелю Платини. Вице-президент ФИФА, в 1998 году был кандидатом на пост президента, но уступил Зеппу Блаттеру.
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