Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт ЮханссонВести.Ru 02:24

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет. Леннарт Юханссон руководил УЕФА с 1990 по 2007 годы, после чего уступил пост президента французу Мишелю Платини.
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Мишель Платини: «Юханссон завещал мировому футболу лучшее свое изобретение - Лигу чемпионов»

Спорт-Экспресс04:53

В УЕФА отметили вклад Юханссона в развитие футбола

Матч ТВ03:37

Умер бывший глава УЕФА Юханссон

Soccer.ru02:24

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Советский спорт02:53

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Sport24.ru02:33

Умер экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Чемпионат02:27

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

ТАСС02:58
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Происшествия

СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье

Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Политика

США предложили «сдать» Северную Корею за $5 млн

Соединенные Штаты предложили награду в размере до $5 млн за информацию о нарушениях КНДР санкций.
Обновлено в 04:14
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сорвавшемся лифте и выжила

В китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сломанном лифте и осталась жива.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Футбол

Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна

О втором случае стало известно ближе к концу дня, в 23:30 часов. На этот раз из окна дома на Караваевской улице выпал ученик второго класса.
Обновлено в 03:42
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Экономика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Религия

6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне

Обновлено в 01:28
Происшествия

В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Следственный комитет требует ареста для Игоря Ковалева

Следственный комитет требует ареста для начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Министром информатизации Татарстана стал Айрат Хайруллин

Напомним, в прошлогоднем «Народном рейтинге мэров Татарстана», подготовленном «ФедералПресс», Хайруллин занял первое место в номинации «Самый заслуженный».
Обновлено в 04:44
Наука

Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин

Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

В Праге 120 тысяч человек вышли на улицы и требуют отставку премьера

Обновлено в 04:41
Футбол

«Рубин» отправил Бердыева в отставку

Казанский "Рубин" отправил в отставку главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Экономика

Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Общество

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Обновлено в 04:32
Общество

Мэр Омска упала в лужу во время осмотра Советского округа

Во время инспекции в Советском округе мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу.
Обновлено в 04:45
Путешествия

Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон

Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

В Подмосковье девочка утонула возле лодочной станции

Обновлено в 04:55
Политика

Зеленский рассказал о своих планах на Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не рассматривает возможность назначения экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на какой-либо государственный пост.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
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Леннарт Юханссон
Шведский футболист
Шведский футбольный функционер, президент УЕФА в 1990-2007 годах, рекордсмен по продолжительности пребывания на этом посту. 26 января 2007 года уступил эту должность в результате голосования Мишелю Платини. Вице-президент ФИФА, в 1998 году был кандидатом на пост президента, но уступил Зеппу Блаттеру.
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