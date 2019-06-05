Футбол
Умер бывший президент УЕФА Леннарт ЮханссонВести.Ru 02:24
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет. Леннарт Юханссон руководил УЕФА с 1990 по 2007 годы, после чего уступил пост президента французу Мишелю Платини.
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СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
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Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
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СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Политика
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Соединенные Штаты предложили награду в размере до $5 млн за информацию о нарушениях КНДР санкций.
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Армия и оружие
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Футбол
Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Обновлено в 04:41
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В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна
О втором случае стало известно ближе к концу дня, в 23:30 часов. На этот раз из окна дома на Караваевской улице выпал ученик второго класса.
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Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Религия
6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Следственный комитет требует ареста для Игоря Ковалева
Следственный комитет требует ареста для начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Министром информатизации Татарстана стал Айрат Хайруллин
Напомним, в прошлогоднем «Народном рейтинге мэров Татарстана», подготовленном «ФедералПресс», Хайруллин занял первое место в номинации «Самый заслуженный».
Обновлено в 04:44
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Футбол
«Рубин» отправил Бердыева в отставку
Казанский "Рубин" отправил в отставку главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Экономика
Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки
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Обновлено в 03:48
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено в 04:32
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время осмотра Советского округа
Во время инспекции в Советском округе мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу.
Обновлено в 04:45
Путешествия
Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон
Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
В Подмосковье девочка утонула возле лодочной станции
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский рассказал о своих планах на Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не рассматривает возможность назначения экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на какой-либо государственный пост.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19