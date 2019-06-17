Умер бывший первый замглавы КГБ СССР Филипп БобковТАСС 06:12

В Москве на 94-м году жизни умер бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков. Информацию о смерти РИА Новости сначала сообщил источник в силовых структурах, затем подтвердили близкие генерала. По словам родственников, Бобков умер в реанимации больницы на Щукинской около восьми утра.

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Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, многолетний глава 5-го политического управления КГБ генерал армии Филипп Бобков умер в Москве на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

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