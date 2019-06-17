Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп БобковВести.Ru 05:18
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков. Об этом РИА Новости сообщили родственники генерала. Бобков скончался в реанимации госпиталя на Щукинской в 8 часов утра.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
В Москве на 94-м году жизни умер бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков. Информацию о смерти РИА Новости сначала сообщил источник в силовых структурах, затем подтвердили близкие генерала. По словам родственников, Бобков умер в реанимации больницы на Щукинской около восьми утра.РИА Новости05:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце приняла в семью еще одного малыша
Обновлено в 09:15
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Экономика
СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте
Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Финансы
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Общество
Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки
Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Власова
Обновлено в 05:07
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: разгадка шифров, процесс разработки, атмосфера и другие подробности
Авторы поделились подробностями создания S.T.A.L.K.E.R. 2 и немного рассказали о концепции проекта.
Обновлено в 07:15
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Экономика
ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая
Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 06:35
Общество
Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter
Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Политика
В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ
"Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Командование ВСУ опровергло слухи о занятии позиций в Донецке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил, что украинские силовики закрепились на окраине Донецка, в 250−100 метрах от границы города.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Футбол
Стало известно, сколько «Ювентус» заплатил за Сарри
«Ювентус» заплатил один миллион евро за переход Маурицио Сарри из «Челси».
Обновлено в 05:57
Общество
Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову
Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 08:12