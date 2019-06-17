Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп БобковРоссийская газета 06:20

В Москве на 94-м году жизни умер бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков. Информацию о смерти РИА Новости сначала сообщил источник в силовых структурах, затем подтвердили близкие генерала. По словам родственников, Бобков умер в реанимации больницы на Щукинской около восьми утра.

с чего всё началось

Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.

Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

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