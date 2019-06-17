Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп БобковВести.Ru 05:18
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков. Об этом РИА Новости сообщили родственники генерала. Бобков скончался в реанимации госпиталя на Щукинской в 8 часов утра.
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с чего всё началось
В Москве на 94-м году жизни умер бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков. Информацию о смерти РИА Новости сначала сообщил источник в силовых структурах, затем подтвердили близкие генерала. По словам родственников, Бобков умер в реанимации больницы на Щукинской около восьми утра.РИА Новости05:46
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