Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий МихалёвRT на русском вчера в 23:59
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве. «Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено вчера в 04:29
Авто
На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz
Обновлено вчера в 00:40
Политика
Соловьев назвал цинизмом заявление Зеленского о мире
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.
Обновлено в 00:03
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Сильный пожар в Санкт-Петербурге потушен
"В 07.00 пожар ликвидирован", - проинформировали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 00:54
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
О риске ядерной войны предупредил National Interest
Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Политика
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено 21 июня в 14:30
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено вчера в 13:16
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено вчера в 18:30
Наука
Машинное обучение открывает тайны квантовой физики
Исследование дало новое понимание того, как взаимодействуют электроны, и показало, как машинное обучение может быть использовано для дальнейших открытий в экспериментальной квантовой физике.
Обновлено 20 июня в 10:13
Кино
Джейк Джилленхол рассказал о съемках в новом фильме о «Человеке-пауке»
Обновлено вчера в 22:03
Спорт
Российские волейболисты обыграли сборную Болгарии в Лиге наций
Мужская сборная России провела второй матч четвертого этапа волейбольной Лиги наций в городе Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено вчера в 03:12
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Культура
Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова
Марина Хлебникова смогла удивить гостей передачи Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Бари Алибасов записал первое видеообращение после выписки
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Британские букмекеры заработали на королевской шляпке
Обновлено 20 июня в 04:24
Футбол
Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка Америки
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек
Благодаря установленной пожарной сигнализации, персонал учреждения своевременно начал эвакуацию.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Судьба Речного вокзала. Нужна ли Петербургу еще одна пристань?
Многие эксперты считают, что той инфраструктуры, которая есть на сегодняшний день, объективно мало для поддержания туристического статуса Северной Венеции.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс
Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Стрельцы могут заключить взаимовыгодный контракт, а Рыбам стоит быть самостоятельней
Первоисточник публикует гороскоп на пятницу, 21 июня. Овен День символизирует новый этап в жизни человека.
Обновлено 20 июня в 13:00
Наука
Илон Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter высказался по поводу будущего людей.
Обновлено вчера в 23:44