Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий МихалёвRT на русском вчера в 23:59
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве. «Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Политика
В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию
«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Происшествия
На Украине разбился самолет Ан-2
К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей.
Обновлено в 06:10
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Обновлено в 03:23
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального
Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин объяснил причины неудач Трампа
В эфире НТВ Путин заявил, что Трамп не может сделать отдельные "вещи, которые он хотел бы", из-за особенности американской политической системы.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Здоровье
Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше
Бюттнер отмечает, что сегодня все больше людей доживают до предела в 95 лет. В России средняя продолжительность жизни около 70 лет.
Обновлено в 03:24
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Происшествия
Здесь дежурит ОМОН: в Нижних Сергах смерть мужчины спровоцировала драки на улицах
В Нижних Сергах Свердловской области дежурят сотрудники ОМОН, чтобы не спровоцировать массовые волнения.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек
В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машины и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Игры
Новый тизер мега-мода Beyond Skyrim
Команда моддеров Beyond Skyrim опубликовала к E3 2019 новый трейлер своего проекта по добавлению других регионов Тамриэля в Skyrim.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Неадекватный челябинец напал на фельдшера скорой помощи
По данным местных жителей, мужчина, будучи под воздействием алкоголя или веществ, разбил кирпичом стекло в машине скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и начал ее душить фонендоскопом.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео
Обновлено в 05:45
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Единоборства
Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Авто
Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором
Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Общество
Johnson&Johnson обвинили в подсаживании американцев на антидепрессанты
Компанию, известную детскими присыпками и пластырями Band-Aid, обвинили в том, что корпорация неверно объясняет врачам риски употребления обезболивающих на основе опиоидных препаратов.
Обновлено в 06:57
Политика
Медведев поздравил президента Армении с днем рождения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поздравительном послании президенту Армении Армену Саркисяну по случаю дня рождения выразил уверенность, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества отвечает интересам двух стран, заявили в президентской пресс-службе.
Обновлено в 06:47
Авто
Названы топ-5 лучших автомобилей для девушек в 2019 году
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Симферополе возле школы обнаружили крокодила
Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Российский С-500 уже принят на вооружение. Видео
Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», по оценкам специалистов, уже принята на опытно-боевое дежурство.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Футбол
Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассчитывает на возвращение в команду нападающего ПСЖ Неймара.
Обновлено в 03:42