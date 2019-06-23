Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий МихалёвRT на русском вчера в 23:59
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве. «Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду
Обновлено в 03:18
Происшествия
Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников
Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи участников, передает УНИАН. Как отмечается, в центре Киева проходит "Марш равенства".
Обновлено в 03:52
Единоборства
Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Авиакомпаниям Грузии запретили летать в РФ
Россия запретила грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:51
Общество
В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма
Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии".
Обновлено в 04:18
Культура
23 июня в России отмечается День Балалайки
23 июня в России и еще во многих странах мира отмечается День Балалайки или Международный день музыкантов-народников.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Космос
Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
США провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Как отмечает издание ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи
На снимках, опубликованных в соцсетях, видна часть автомобиля скорой помощи со следами крови.
Обновлено в 05:33
Футбол
Антироссийский демарш грузинских футболистов
Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты
Началось производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Компания Zhaoxin Semiconductor анонсировала 16-нанометровый восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-6000 в прошлом году.
Обновлено в 04:12
Кино
«Акулу-убийцу» из фильма «Челюсти» отреставрировали
Музей движущихся изображений отреставрировал единственную сохранившуюся модель "акулы-убийцы" из культового фильма Стивена Спилберга.
Обновлено в 02:43
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова
Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.
Обновлено вчера в 12:17
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Удмуртии вандалы повредили около 40 могил
Полиция Удмуртии начала проверку по факту осквернения захоронений. На кладбище в селе Красногорское вандалы повредили около 40 могил.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Путин поздравил россиян с Сабантуем
Обновлено в 04:59
Авто
Плоский двигатель — изобретение наших мотористов
В пятидесятых годах прошлого века отечественные конструкторы начали разработку для перспективных танков дизельного «плоского двигателя» с горизонтальным расположением пяти цилиндров.
Обновлено в 03:17
Здоровье
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00