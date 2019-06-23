Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий МихалёвRT на русском вчера в 23:59

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве. «Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.
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Умер руководивший Читой почти 20 лет Анатолий Михалев

РБК03:00

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

ТАССвчера в 23:53

Скончался экс-мэр Читы Анатолий Михалёв

Заб.Рувчера в 22:50

С Анатолием Михалевым читинцы смогут проститься 25 июня

Московский Комсомолец Чита01:38

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

RT на русскомвчера в 23:59

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

РИА Новости01:25

Митрич

Чита.Рувчера в 23:20
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Шоу-бизнес

Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой

Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду

Обновлено в 03:18
Происшествия

Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников

Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи участников, передает УНИАН. Как отмечается, в центре Киева проходит "Марш равенства".
Обновлено в 03:52
Единоборства

Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Политика

Авиакомпаниям Грузии запретили летать в РФ

Россия запретила грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:51
Общество

В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма

Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии".
Обновлено в 04:18
Культура

23 июня в России отмечается День Балалайки

23 июня в России и еще во многих странах мира отмечается День Балалайки или Международный день музыкантов-народников.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Космос

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Как отмечает издание ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи

На снимках, опубликованных в соцсетях, видна часть автомобиля скорой помощи со следами крови.
Обновлено в 05:33
Футбол

Антироссийский демарш грузинских футболистов

Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты

Началось производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Компания Zhaoxin Semiconductor анонсировала 16-нанометровый восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-6000 в прошлом году.
Обновлено в 04:12
Кино

«Акулу-убийцу» из фильма «Челюсти» отреставрировали

Музей движущихся изображений отреставрировал единственную сохранившуюся модель "акулы-убийцы" из культового фильма Стивена Спилберга.
Обновлено в 02:43
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова

Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.
Обновлено вчера в 12:17
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Удмуртии вандалы повредили около 40 могил

Полиция Удмуртии начала проверку по факту осквернения захоронений. На кладбище в селе Красногорское вандалы повредили около 40 могил.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено вчера в 10:23
Единоборства

Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в тяжелом весе

Обновлено в 05:12
Политика

Путин поздравил россиян с Сабантуем

Обновлено в 04:59
Авто

Плоский двигатель — изобретение наших мотористов

В пятидесятых годах прошлого века отечественные конструкторы начали разработку для перспективных танков дизельного «плоского двигателя» с горизонтальным расположением пяти цилиндров.
Обновлено в 03:17
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Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Обновлено в 05:00
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Анатолий Дмитриевич Михалёв
Российский государственный деятель. Глава администрации города Читы с 1 марта 2001 по 19 сентября 2014 года. Глава городского округа «Город Чита» с 25 сентября 2014 года. Заслуженный муниципальный служащий Читинской области
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