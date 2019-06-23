Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий МихалёвRT на русском вчера в 23:59

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве. «Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.
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Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

РИА Новости01:25

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

ТАССвчера в 23:53

Скончался экс-мэр Читы Анатолий Михалёв

Заб.Рувчера в 22:50

С Анатолием Михалевым читинцы смогут проститься 25 июня

Московский Комсомолец Чита01:38

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

RT на русскомвчера в 23:59

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

РБК01:11

Митрич

Чита.Рувчера в 23:20
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Общество

Гаишников хотят наделить полномочиями лишать прав без суда

Инспекторов ДПС предлагают наделить полномочиями лишать водителей права управлять автомобилей без суда.
Обновлено 21 июня в 06:59
Политика

Минтранс озвучил сумму грузинских долгов

Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол

Сборная Бразилии разгромила Перу на Кубке Америки и вышла в плей-офф

Обновлено в 00:02
Политика

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Любовь Успенская обиделась на упреки в соцсетях

Любовь Успенская в последнее время регулярно получает от подписчиков упреки в злоупотреблении фотошопом.
Обновлено в 01:48
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Общество

В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отца

Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить ее отца.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Общество

В Башкирии построят современный свинокомплекс

Обновлено вчера в 22:03
Единоборства

Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи

Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек

Утром 23 июня в Приморском крае произошел еще один пожар — на этот раз во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье

Занятия йогой помогают справиться с различными заболеваниями

Эксперты исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation (Индия) считают, что эти упражнения эффективно помогают справиться с различными заболеваниями, в том числе внутренним беспокойством, диабетом, гипертонией и ожирением.
Обновлено вчера в 06:16
Футбол

Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕ

Сборная Испании разгромила команду Польши и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Молодая любовница Бориса Джонсона объяснила вызов полиции заговором

Обновлено вчера в 22:18
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Автоспорт

Леклер рассказал, в чем «Феррари» превосходит «Мерседес»

Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Лена Темникова стала блондинкой

Обновлено вчера в 14:22
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
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Анатолий Дмитриевич Михалёв
Российский государственный деятель. Глава администрации города Читы с 1 марта 2001 по 19 сентября 2014 года. Глава городского округа «Город Чита» с 25 сентября 2014 года. Заслуженный муниципальный служащий Читинской области
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