Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий МихалёвRT на русском вчера в 23:59
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве. «Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.
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Общество
Гаишников хотят наделить полномочиями лишать прав без суда
Инспекторов ДПС предлагают наделить полномочиями лишать водителей права управлять автомобилей без суда.
Обновлено 21 июня в 06:59
Политика
Минтранс озвучил сумму грузинских долгов
Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Любовь Успенская обиделась на упреки в соцсетях
Любовь Успенская в последнее время регулярно получает от подписчиков упреки в злоупотреблении фотошопом.
Обновлено в 01:48
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Общество
В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла
Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отца
Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить ее отца.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Общество
В Башкирии построят современный свинокомплекс
Обновлено вчера в 22:03
Единоборства
Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи
Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек
Утром 23 июня в Приморском крае произошел еще один пожар — на этот раз во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Занятия йогой помогают справиться с различными заболеваниями
Эксперты исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation (Индия) считают, что эти упражнения эффективно помогают справиться с различными заболеваниями, в том числе внутренним беспокойством, диабетом, гипертонией и ожирением.
Обновлено вчера в 06:16
Футбол
Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕ
Сборная Испании разгромила команду Польши и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Молодая любовница Бориса Джонсона объяснила вызов полиции заговором
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области
Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Автоспорт
Леклер рассказал, в чем «Феррари» превосходит «Мерседес»
Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено вчера в 14:22
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
О риске ядерной войны предупредил National Interest
Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27