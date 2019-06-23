Умер бывший мэр Читы Анатолий МихалёвRT на русском вчера в 23:59

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в краевом правительстве. "Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни", - сказал собеседник.

с чего всё началось

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве. «Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.

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