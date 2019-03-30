Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим КовальскийВедомости вчера в 17:32
Ковальский пришел в «Коммерсантъ» в 1990 г. С 1999 по 2011 г. был главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть», покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам. В 2012-2013 гг. руководил проектом Openspace.ru.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Экономика
Кабмин РФ расширил границы ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический" в Приморском крае, документ размещен на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
Гудков потребовал через суд отменить закон об оскорблении власти
Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишас о неуважении к государству.
Обновлено вчера в 08:36
Единоборства
Роберту Уиттакеру врачи разрешили возобновить тренировки
Чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер получил официальное разрешение у врачей приступить к тренировкам после операции на грыже, которую сделали полтора месяца назад.
Обновлено вчера в 23:45
Гаджеты
Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Космос
Определены победители одного из финальных этапов 3D-Printed Habitat Challenge
Обновлено вчера в 13:59
Политика
СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле
В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Общество
ДВФУ присоединится к акции «Час Земли»
В рамках акции в ДВФУ пройдут викторина, посвященная охране природы, экологическим проблемам и инициативам ООН и WWF.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
В Минобороны планируют к июлю получить патент на обновленную систему испытания ракет
Патент на модернизированный комплекс испытаний головных частей ракет и космических аппаратов на радиационную стойкость планирует получить летом 12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Происшествия
При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Хоккей
«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»
Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тэйлор Бек. Во втором периоде Захар Арзамасцев сравнял счет.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования
На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Общество
Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ
Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено вчера в 10:51
Наука
На Мадагаскаре нашли пять новых видов мини-лягушек
Ученые обнаружили пять ранее неизвестных видов миниатюрных лягушек.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Обновлено вчера в 08:55
Авто
Новая марка NeuWai удивит инжинирингом
«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию».
Обновлено вчера в 05:36
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани
По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Транспорт
Пять станций Сокольнической линии метро Москвы закрыли для пассажиров
Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено вчера в 14:47
Технологии
Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников
Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Что изменится в жизни граждан России с 1 апреля
В апреле банк России произведет повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Обновлено вчера в 06:12