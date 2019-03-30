Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим КовальскийВедомости вчера в 17:32

29 марта в 22:30 не стало Максима Ковальского.

с чего всё началось

Ковальский пришел в «Коммерсантъ» в 1990 г. С 1999 по 2011 гг. был главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть», покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам. В 2012-2013 гг. руководил проектом Openspace.ru.

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