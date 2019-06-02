Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей КазанникРИА Новости 03:26
Занимал должность генерального прокурора РФ с октября 1993 года по 25 апреля 1994 года. С 1996 по 2003 годы Алексей Казанник был заместителем губернатора Омской области Леонида Полежаева, после чего преподавал на юрфаке Омского госуниверситета и занимался научной деятельностью.
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с чего всё началось
Став первым президентом России, Ельцин вернул Казанника в Москву, сделав его членом Президентского Совета (в этом качестве омич участвовал в разработке новой Конституции), а после разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го назначил его своим указом генеральным прокурором Российской Федерации.ВОмскевчера в 22:29
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