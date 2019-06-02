Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей КазанникКоммерсантъ 05:15
Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.
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с чего всё началось
Став первым президентом России, Ельцин вернул Казанника в Москву, сделав его членом Президентского Совета (в этом качестве омич участвовал в разработке новой Конституции), а после разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го назначил его своим указом генеральным прокурором Российской Федерации.ВОмскевчера в 22:29
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Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
Обновлено в 03:15
Происшествия
Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Общество
На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня
Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06
Происшествия
ТЦ «Галактика» в Краснодаре эвакуировали из-за пожара
Пожар был ликвидирован сотрудниками организации до прибытия подразделений пожарной охраны. Предварительно, пострадал один человек.
Обновлено в 05:17
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено 31 мая в 04:31
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий
В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
По подозрению в убийстве задержан глава Раменского района
Член «Единой России», 44-летний Андрей Кулаков уже покинул пост главы района.
Обновлено 31 мая в 14:40
Футбол
Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Происшествия
В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар
Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.
Обновлено в 05:47
Спорт
The Times: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио 2020 года
Россию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за допингового скандала с прыгуном в высоту Данилом Лысенко, сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 04:55
Театры
Алтайский драмтеатр представит спектакль по рассказам Василия Шукшина
В Алтайском краевом театре драмы поставят спектакль, посвященный 90-летию Василия Шукшина.
Обновлено в 04:48
Политика
Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак записала своего сына в секцию дзюдо
Ксения Собчак записала своего сына Платона в секцию дзюдо, о чем она рассказала подписчикам в разделе Stories, опубликовав несколько кадров с занятий.
Обновлено в 05:55
Политика
МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:32
Здоровье
Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха
Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.
Обновлено в 02:45
Политика
Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»
В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
Генеральный директор ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области был уволен 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе.
Обновлено вчера в 19:43
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Кино
Киану Ривза позвали в экранизацию комиксов Marvel «Вечные»
Студия Marvel рассчитывает на серьезное пополнение и без того уже внушительного актерского состава фильма "Вечные", который будет основан на популярной серии комиксов.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Энергетика
Автотопливо на АЗС в Белоруссии со 2 июня подорожает еще на 1 копейку
Розничные цены на топливо на АЗС в Белоруссии вырастут со 2 июня еще на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — концерна "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09