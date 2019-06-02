Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей КазанникИзвестия вчера в 23:24
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник. Об этом сообщил заведующий кафедрой государственного и муниципального права юрфака ОмГУ Александр Костюков.
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с чего всё началось
Став первым президентом России, Ельцин вернул Казанника в Москву, сделав его членом Президентского Совета (в этом качестве омич участвовал в разработке новой Конституции), а после разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го назначил его своим указом генеральным прокурором Российской Федерации.ВОмскевчера в 22:29
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Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Обновлено в 07:36
Путешествия
Власти Мьянмы разрешили россиянам получать визы по прибытии в страну
С 1 октября приезжающие в Мьянму туристы из России смогут получать визы по прибытию в страну.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
В сети появилось видео полета новейшей ядерной ракеты Китая
Ракета JL-3, способная нести ядерный заряд, была запущена из бухты у острова Шаньдун.
Обновлено в 07:37
Авто
Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в РФ
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
Обновлено в 00:07
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Футбол
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Футбол
Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ
На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Озвучена сумма компенсаций пострадавшим при взрывах в Дзержинске
Жители Дзержинска, пострадавшие в результате вчерашней серии взрывов на заводе «Кристалл», получат материальную помощь от местных властей.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Общество
Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске подорожает и будет готов к концу 2020
Работы по возведению нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска завершатся практически на год позже обозначенного ранее срока — вместо рубежа нынешнего и следующего годов новый аэровокзал введут в эксплуатацию ближе к осени или даже в конце 2020-го.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо дочери
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо девятимесячной дочки Марии.
Обновлено в 05:02
Экономика
Магазины превращаются в столовые. В Петербурге возрождается формат фабрик-кухонь
X5 Retail Group может приступить к созданию smart kitchen в Петербурге к началу 2020 года.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Политика
Вступили в силу ограничения на поставки топлива на Украину
С 1 июня 2019 года продукцию ТЭК, включая уголь, нефть и нефтепродукты, можно вывозить из России на Украину только на основании отдельных разрешений, которые выдает Министерство экономического развития РФ.
Обновлено вчера в 04:31
Армия и оружие
Россия спокойно отреагирует на переброску военных США в Польшу
Военный эксперт Кнутов в беседе с корреспондентами Nation News назвал цель переброски войск Вашингтона в Польшу.
Обновлено в 03:40
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Политика
Греф верит в искусственный интеллект россиян
У России есть все шансы войти в число ведущих стран в сфере искусственного интеллекта, уверен Герман Греф.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
Баскетбол
Харден сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019
Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019, сообщает New York Times.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера
32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России. Торжественная церемония прошла первого июня.
Обновлено в 05:00
Политика
Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Здоровье
В ишимской детской поликлинике появилась инсталляция «Здравографика»
В ишимской детской поликлинике областной больницы №4 открылась интерактивная инсталляция «Здравографика», разработанная по поручению Минздрава и Федерального фонда ОМС одной из страховых компаний.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46