Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей КазанникИзвестия вчера в 23:24

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник. Об этом сообщил заведующий кафедрой государственного и муниципального права юрфака ОмГУ Александр Костюков.
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Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник

Став первым президентом России, Ельцин вернул Казанника в Москву, сделав его членом Президентского Совета (в этом качестве омич участвовал в разработке новой Конституции), а после разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го назначил его своим указом генеральным прокурором Российской Федерации.
ВОмскевчера в 22:29

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Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

РИА Новости03:26

В Омске умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

РИА ОмскИнформ01:33

Умер бывший генпрокурор России, известный омский юрист Алексей Казанник

Новый Омск01:24

Умер экс-генпрокурор России, профессор Алексей Казанник

Вечерний Омск. Неделя02:50

Скончался бывший генпрокурор России, самый известный омский юрист Казанник

РИА СуперОмск01:27

Ушел из жизни бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Омскрегион00:35

Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник

ВОмскевчера в 22:29
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Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

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СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
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Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

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Происшествия

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Обновлено в 08:14
Футбол

Канисарес осудил смертельное ДТП с участием Рейеса

Бывший испанский голкипер Сантьяго Канисарес осудил смертельное ДТП с участием футболиста Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области

Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
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Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске подорожает и будет готов к концу 2020

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Супрун рассказала о вреде кальяна: «Один - как 100 сигарет»

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в своем аккаунте в Facebook рассказала о вреде кальяна.
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В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
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«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
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Обновлено в 07:58
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Обновлено вчера в 07:50
Футбол

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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после финального матча «красных» против «Тоттенхэма» (2:0) в Лиге чемпионов подошел к зоне фотокорреспондентов.
Обновлено в 06:48
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Трамп заявил, что не называл Меган Маркл неприятной

Обновлено в 09:08
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Соперница британской теннисистки по четвертьфинальному матчу определится по итогам противостояния американки Слоан Стивенс (7) и испанки Гарбинье Мугурусы (19).
Обновлено в 08:07
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«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
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Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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В Москву вернется 30-градусная жара

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Алексей Иванович Казанник
Российский юрист
Российский юрист, политик, доктор юридических наук, профессор. Генеральный прокурор Российской Федерации. Государственный советник юстиции 1 класса.
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