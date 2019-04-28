Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих НовожиловРИА Новости 15:04
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
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Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Футбол
Виктор Гончаренко: «Быстрый пропущенный гол поменял игру»
Быстрый пропущенный мяч заставил нас так играть. Гол быстрый пропущенный поменял направление игры.
Обновлено в 14:23
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Политика
НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу "Магия" с ведущим - избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Наука
Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад
Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 02:43
Религия
Христиане ожидают схождение Благодатного огня
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира
Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»
На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
В Китае создали копию российского истребителя Су-35
Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Культура
Победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» бурно обсуждают в соцсетях
После оглашения результатов в социальных сетях началось бурное обсуждение результатов.
Обновлено вчера в 02:15
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Общество
В Пекине открылась Международная садоводческая выставка
Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 28 апреля в Пекине состоялась торжественная церемония открытия Международной садоводческой выставки ЭКСПО-2019, на которой председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью в присутствии лидеров 11 стран мира, специальных посланников международных организаций, промышленников и ведущих специалистов из разных уголков мира.
Обновлено в 12:54
Происшествия
На Крымском проезде и на Остоженке произошло подтопление
Обновлено в 16:35
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Наука
Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Общество
Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве
Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками
Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
Обновлено в 16:05
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
The Telegraph сообщила об угрозе новых терактов по сценарию Шри-Ланки
21 и 22 апреля в Шри-Ланке произошла крупнейшая серия терактов в истории страны.
Обновлено в 01:26