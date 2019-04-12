Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей ФедоровТАСС 07:40

С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора хоккейного "Динамо". В 2018 году перешел на должность генерального директора футбольного клуба. По состоянию здоровья покинул руководящий пост в марте 2018 года.

Политика Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.

Общество На Урале несовершеннолетний сын мэра за год заработал 400 тысяч рублей Несовершеннолетний сын главы города Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за год заработал более 400 тысяч рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте городской администрации.

Шоу-бизнес Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.

Политика Суд в Киеве обязал возбудить дело против спикера Рады Парубия На Украине Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить дело против спикера украинской Рады Андрея Парубия из-за превышения служебных полномочий.

Общество Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.

Экономика Медведев утвердил размер ущерба за утраченное при ЧС жильё Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее минимальный объём обязательств страховщика в случае утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации.

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

Футбол «МЮ» отказался от борьбы за Коутиньо Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо не перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает Sport.es.

Политика Госдума приняла закон о суверенном интернете Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Здоровье Ученые связали российские дачи с преждевременной смертью мужчин Физическая перегрузка, характерная для российских дачников, ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и к преждевременной смерти мужчин.

Политика «Морской старт» перебазируют от США к России Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой исполнилось 70 лет Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.

Авто Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM В рамках автосалона в Шанхае был представлен минивэн Lexus LM, новинка представляет собой перелицованный Toyota Alphard.

Общество Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Происшествия Суд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии по делу о шпионаже Мосгорсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».

Общество «Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.