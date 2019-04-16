Футбол

Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей ФедоровТАСС 07:40

С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора хоккейного "Динамо", в 2018 году перешел на должность генерального директора футбольного клуба. По состоянию здоровья покинул руководящий пост в марте 2018 года.
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Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

ТАСС07:40

Ушел из жизни бывший генеральный директор «Динамо» Федоров

Матч ТВ07:30

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров

Sports.ru06:45

Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Фёдоров

Чемпионат06:44

Умер член совдира «Динамо» Сергей Федоров

Спорт-Экспресс06:30

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров

Sport24.ru06:27

Ушел из жизни бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров

Советский спорт06:50
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