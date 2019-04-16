Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей ФедоровТАСС 07:40
С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора хоккейного "Динамо", в 2018 году перешел на должность генерального директора футбольного клуба. По состоянию здоровья покинул руководящий пост в марте 2018 года.
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