Футбол
Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей ФедоровАргументы и Факты 09:39
С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе. По состоянию здоровья покинул руководящий пост в ФК «Динамо» в марте года 2019 года. Также Федоров занимал пост заместителя председателя ВФСО «Динамо».
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