Футбол

Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей ФедоровАргументы и Факты 09:39

С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе. По состоянию здоровья покинул руководящий пост в ФК «Динамо» в марте года 2019 года. Также Федоров занимал пост заместителя председателя ВФСО «Динамо».
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Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

ТАСС07:40

Ушел из жизни бывший генеральный директор «Динамо» Федоров

Матч ТВ07:30

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров

Sports.ru06:45

Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Фёдоров

Чемпионат06:44

Умер член совдира «Динамо» Сергей Федоров

Спорт-Экспресс06:30

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров

Sport24.ru06:27

Ушел из жизни бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров

Советский спорт06:50
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