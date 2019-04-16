Футбол

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей ФёдоровREGNUM 07:39

Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров. Об этом сообщил бывший пресс-атташе клуба Константин Алексеев в своём «телеграме».
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Бывший гендиректор ХК и ФК «Динамо» С.Федоров умер на 58-м году жизни

Агентство Москва08:04

Ушел из жизни бывший генеральный директор «Динамо» Федоров

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Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров

Sport24.ru06:27

Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Фёдоров

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Умер член совдира «Динамо» Сергей Федоров

Спорт-Экспресс06:30

Ушел из жизни бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров

Советский спорт06:50

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров

Sports.ru06:45
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