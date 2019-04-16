Футбол
Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей ФёдоровREGNUM 07:39
Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров. Об этом сообщил бывший пресс-атташе клуба Константин Алексеев в своём «телеграме».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Общество
Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Ростовской области
Обновлено в 07:06
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Общество
Закусочным в жилых домах предлагают запретить продажу алкоголя
Закусочным в жилых домах могут запретить продажу алкоголя.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:16
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Общество
Россиянам разрешили собирать мох и камыш
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Баскетбол
«Клипперс» сравняли счет в серии с «Голден Стэйт»
У поигравших 29 очков заработал Стивен Карри, 21 – Кевин Дюрант, 17 – Клэй Томпсон. "Клипперс" сравняли счет в серии – 1-1.
Обновлено в 02:00
Политика
Госдума приняла закон о надежном Рунете
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
Обновлено в 00:39
Политика
Украинцы рассказали, чего ждут от нового президента
В первые 100 дней президентства украинцы ждут от нового главы государства снижения тарифов на коммунальные услуги, снятия неприкосновенности с депутатов и расследования коррупционных преступлений.
Обновлено в 08:18
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Обновлено в 06:03
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Экономика
Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей
Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено в 05:53
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Красноярске уволена избившая школьниц учительница
Обновлено в 04:52
Футбол
РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков.
Обновлено в 08:31
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Президент Таджикистана отправился с официальным визитом в Москву
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Россию с официальным визитом, сообщает 16 апреля агентство «КазТАГ».
Обновлено в 06:49
Политика
Савченко посетовала на переменчивость украинцев
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Госдума ужесточила условия для организации отдыха детей
Депутаты Государственной думы приняли закон, ужесточающий условия госзакупок услуг в сфере отдыха и оздоровления детей.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 15 судов
В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 судов, в том числе городской суд, после поступления информации о минировании, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.
Обновлено в 08:25
Энергетика
Нефть «слабеет» на фоне борьбы за мировой рынок
Цены на нефть находятся под давлением из-за того, что страны ОПЕК могут отказаться сокращать добычу, и начать борьбу за глобальный нефтяной рынок с США.
Обновлено в 05:34
Общество
Продажи романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» возросли после пожара
Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" после ночного пожара попал в десятку самых популярных книг на сайте Amazon, сообщает телеканал BFM ТV.
Обновлено в 07:45
Единоборства
Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым
Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26