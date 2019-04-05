Скончался бывший директор ФСБ Николай КовалевРоссийская газета 15:31

Умер Николай Дмитриевич Ковалев. Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память.

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС. В последние годы он был депутатом Госдумы РФ от Орловской области.

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