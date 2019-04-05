Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай КовалевРИА Новости 15:34

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева. "Умер Николай Дмитриевич Ковалев", — написал Неверов на своей странице в Facebook. Неверов отметил, что впервые Ковалев избрался в Думу в 1999 году.
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Сергей Неверов
Умер Николай Дмитриевич Ковалев. Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память.
— Сергей Неверов, российский политикТелеканал 360° 15:32

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Российский политик
Российский политический деятель и деятель спецслужб, директор ФСБ в 1996-1998. Депутат Государственной Думы. Впервые избран в 1999 году, входил в состав III, IV, V и VI созывов. Генерал армии запаса.
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