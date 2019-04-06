Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай КовалевLenta.ru 15:49

Умер Николай Дмитриевич Ковалёв. Впервые он избрался в думу в 1999-м году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память.

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни, передает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента. Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов подтвердил смерть коллеги в Facebook.

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