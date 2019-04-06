Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай КовалевLenta.ru 15:49

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни, передает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента. Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов подтвердил смерть коллеги в Facebook.
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Сергей Неверов
Умер Николай Дмитриевич Ковалёв. Впервые он избрался в думу в 1999-м году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс 15:37

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Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев

РБК16:07

Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Коммерсантъ15:50

Умер депутат Госдумы, экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев

ТК Звезда15:20

Умер депутат Госдумы, экс-глава ФСБ Николай Ковалев

РИА Новости15:34

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Российская газета15:31

Скончался депутат Госдумы, экс-глава ФСБ Николай Ковалев

Интерфакс15:37

Биография депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева

ТАСС15:32
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Николай Дмитриевич Ковалёв
Российский политик
Российский политический деятель и деятель спецслужб, директор ФСБ в 1996-1998. Депутат Государственной Думы. Впервые избран в 1999 году, входил в состав III, IV, V и VI созывов. Генерал армии запаса.
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