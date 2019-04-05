Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай КовалевLenta.ru вчера в 15:49

Умер Николай Дмитриевич Ковалев. Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память.

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни, передает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента. Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов подтвердил смерть коллеги в Facebook.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.

Политика Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.

Армия и оружие Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.

Гаджеты Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.

Политика Обнародованы результаты анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.

Авто Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".

Хоккей ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.

Хоккей Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Политика Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.

Политика Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Армия и оружие Хафтар отказался от встречи с Сараджем в Женеве Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша провести встречу с главой столичного правительства Фаизом Сараджем в Женеве.

Авто Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.

Происшествия Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.

Происшествия Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда 3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.

Происшествия В Польше поезд протаранил машину скорой помощи В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.

Авто Ferrari показала на видео новый суперкар F8 Tributo Компания Ferrari презентовала проморолик, на котором показала технические способности нового суперкара F8 Tributo.

Авто Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.

Политика На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».