Политика
Умер бывший член ЦИК РФ Василий ЛихачевРоссийская газета 03:05
На 68-м году жизни скончался бывший член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.
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