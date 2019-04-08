Политика

Умер бывший член ЦИК РФ Василий ЛихачевРоссийская газета 03:05

На 68-м году жизни скончался бывший член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев

Взгляд.ру03:00

Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев

Коммерсантъ03:15

Умер бывший член ЦИК РФ Василий Лихачев

Российская газета03:05

Умер бывший член ЦИК, депутат и сенатор Василий Лихачев

Интерфакс03:38

Умер Василий Лихачев

Газета.Ru02:58

Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачёв

RT на русском02:51

Скончался бывший член Центризбиркома Василий Лихачёв

Говорит Москва03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Происшествия

Рейс из Омска в Москву задержали из-за неисправности лайнера

Обновлено в 02:40
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Звезда «Универа» Виталий Гогунский развелся с женой

Известный российский актер, звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой, фотомоделью Ириной Маирко.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика

Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев

На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Финансы

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Политика

ЦИК Украины потребовал провести дебаты Порошенко и Зеленского в студии

ЦИК Украины потребовал, чтобы дебаты Зеленского и Порошенко прошли в студии телевизионного канала «Суспильный», сообщает агентство «РБК Украина».
Обновлено в 03:47
Единоборства

«Вот это животное»: Макгрегор оценил кулачный бой Лобова

Конор Макгрегор похвалил своего соратника, российского бойца смешанных единоборств Артема Лобова, имеющего также ирландское гражданство, за бой с американцем Джейсом Найтом.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Коломне

Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире в Коломне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:34
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Общество

Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini

Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Военная полиция России обнаружила тоннель ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы времен ВОВ о «дороге жизни» из Севастополя

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Новороссийске выявлено хищение земли на 22 млн рублей

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая установила, что местный житель в 2018 году вступил в наследство и получил в собственность от отца 4 земельных участка, якобы принадлежавших отцу.
Обновлено в 02:31
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика

Мировые цены на нефть достигли пятимесячного максимума

Мировые цены на нефть достигли максимума за последние пять месяцев. Стоимость нефти продолжает увеличиваться вторую неделю подряд.
Обновлено в 02:50
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Общество

Почти 10 тысяч жителей Башкирии переехали за рубеж в 2018 году

Более 9,5 тысяч жителей Башкортостана покинули Республику в 2018 году, сообщает 5 апреля Башстат.
Обновлено в 02:13
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Общество

«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу

Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие

Российские военные совершат наблюдательный полет над Британией

Обновлено в 03:56
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
Обновлено в 03:56
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Николаевич Лихачёв
Российский политик
Российский государственный деятель. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва от Коммунистической партии Российской Федерации, член Центральной избирательной комиссии РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное