Политика
Умер бывший член ЦИК России Василий ЛихачевКоммерсантъ 03:15
В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Василий Лихачев вошел в новый состав ЦИКа в марте 2016 года.
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В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
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Армия и оружие
Более 20 человек погибли в результате столкновений в Ливии
Обновлено вчера в 11:41
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В Крыму отложили курортный сбор
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Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18
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Власти Москвы просят горожан отказаться от машин из-за визита Эрдогана
В Москве дорожная ситуация 8 апреля будет сложной из-за погоды и международных визитов, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы в Twitter.
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Jeep показал новые версии Gladiator для «Пасхального сафари»
Компания Jeep представила концерты для пасхального джип-сафари в штате Юта. Уникальные версии выполнили на основе нового пикапа Gladiator.
Обновлено в 05:23
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
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Футбол
«Реал» постарается подписать Эдена Азара
«Реал» продолжает следить за полузащитником «Челси» Эденом Азаром. Мадридский клуб намерен подписать футболиста.
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Происшествия
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Председательствует на процессе судья Сергей Сотсков. Алексея Прокопенко завели в здание суда под конвоем и в наручниках.
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Политика
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До начала первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на телеканале «Первый».
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Политика
Министр внутренней безопасности США ушла в отставку
Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен ушла в отставку. Об этом в твиттере сообщил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 02:15
Транспорт
В Саратове прекратили работу 12 автобусных маршрутов
Пресс-служба администрации Саратова объявила о временной остановке движения ряда маршрутов городского транспорта.
Обновлено в 06:13
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам общепита
Роспотребнадзор с 8 по 28 апреля проведет горячую линию по вопросам качества услуг, оказываемых предприятиями общественного питания.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Транспорт
Ловить водителей на нарушении правил сможет не только ГИБДД
Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Кузбассе пропал пятнадцатилетний подросток
Пятнадцатилетний подросток пропал 7 апреля в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Технологии
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
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Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
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Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.
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Авто
Автоэксперт назвал идеальный автомобиль для дорог России весной
Накануне коллеги из редакции iReactor спросили у известного автоэксперта Игоря Моржаретто, какой автомобиль можно считать «идеальным» для весенней России на самом деле.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
МВД и МЭР договорились о реформе экзамена на водительские права
МВД и Минэкономразвития договорились о реформе экзамена на получение водительских прав, в частности, было достигнуто согласие по слиянию «площадки» и «города».
Обновлено в 06:30
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37