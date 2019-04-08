Политика

Умер бывший член ЦИК России Василий ЛихачевКоммерсантъ 03:15

В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Василий Лихачев вошел в новый состав ЦИКа в марте 2016 года.
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Умер бывший член ЦИК, депутат и сенатор Василий Лихачев

Интерфакс03:38

Умер бывший вице-президент Республики Татарстан Василий Лихачев

РИА Новости03:11

Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев

РБК03:29

Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев

Коммерсантъ03:15

Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев

ТАСС03:36

Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев

Взгляд.ру03:00

Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачёв

RT на русском02:51
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Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Литве задержан бывший посол страны в России

В Литве задержан бывший посол страны в России Римантас Шидлаускас по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.
Обновлено в 06:54
Транспорт

Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание

В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Энергетика

Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол

Ян Облак намерен продлить контракт с «Атлетико»

Голкипер «Атлетико» Мадрид Ян Облак намерен продолжить выступать за команду. Он планирует продлить контракт.
Обновлено в 07:44
Общество

Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста

4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Культура

Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии

Как писал «Ридус», в августе прошлого года Кикабидзе объяснил, почему не будет присутствовать на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном в Москве.
Обновлено в 06:38
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

На 10:08 индекс Мосбиржи поднялся до отметки в 2553 пункта, обновив исторический максимум. Индекс РТС поднялся до 1232 пунктов.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину

Сегодня, 8 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина к 20 годам лишения свободы, а с учетом прошлого приговора – к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Обновлено в 07:59
Политика

Дебаты между Порошенко и Зеленским могут не состояться

Накануне, Порошенко выступая в прямом эфире одного из местных телеканалов, предложил провести дебаты с Зеленским 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами

Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Многоэтажный торговый центр горит в Приморье

Обновлено в 07:13
Происшествия

На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Политика

Песков: Кремль не участвует в дискуссии об изменении Конституции

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти не имеют позиции по теме возможных внесений изменений в Конституцию и не участвуют в обсуждении подобных идей.
Обновлено в 06:50
Политика

В Кремле проходят переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Кремле.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как сын убирается во дворе их дома

Оказалось, мальчик прекрасно умеет собирать опавшую листву, которая сохранилась во дворе после того, как растаял снег.
Обновлено в 03:52
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Самаре восьмилетний мальчик отравился едой в санатории

Восьмилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии после отравления в самарском санатории, сообщает в понедельник СУСК по региону.
Обновлено в 08:01
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Политика

Зеленский попросил МВД Украины предоставить ему охрану

Штаб Владимира Зеленского попросил МВД предоставить кандидату в президенты Украины охрану, сообщил в понедельник советник главы министерства Иван Варченко.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Бизнес-омбудсмен посетит Майкла Калви в СИЗО

"Титов намерен посетить Калви в первой половине дня", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Оптико-электронный комплекс разведки «Ирония» впервые сняли во время учений

Корреспондент «Звезды» первым из тележурналистов оценил возможности новейшего оптико-электронного комплекса разведки «Ирония» в ходе учений спецназа на полигоне под Новосибирском.
Обновлено вчера в 06:51
Авто

В России растет доля рынка отечественных автобрендов

По данным аналитиков, в марте 2019 года в нашей стране было реализовано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных марок.
Обновлено в 02:52
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Василий Николаевич Лихачёв
Российский политик
Российский государственный деятель. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва от Коммунистической партии Российской Федерации, член Центральной избирательной комиссии РФ.
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