Политика
Умер бывший член ЦИК России Василий ЛихачевКоммерсантъ 03:15
В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Василий Лихачев вошел в новый состав ЦИКа в марте 2016 года.
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Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Обновлено в 04:39
Общество
Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром
Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Общество
Северный Кавказ отстал от всех субъектов РФ по развитию малого бизнеса
Седьмой субъект СКФО — Ставропольский край — хоть и значительно опережает своих соседей, расположившись на 70-м месте с показателем 9,5%, однако, согласно данным исследования, в 2018 году существенно снизил показатели по количеству занятых в малом бизнесе — на 14,1%. Регион уступил по уровню «падения» лишь Орловской области, где снижение числа занятых в малом бизнесе составило 14,2%.
Обновлено в 04:27
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Футбол
Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки
Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:20
Политика
Нил Ушаков отверг обвинения в мошенничестве
Ранее 8 апреля Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии обратилось в правоохранительные органы республики с просьбой оценить деятельность отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова на предмет мошенничества и бездействия государственного должностного лица.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
«Счастливый человек»: Глеб Матвейчук изменился после развода с Анастасией Макеевой
Отечественный актёр, композитор и певец Глеб Матвейчук рассказал, что очень изменился после развода с Анастасией Макеевой и сейчас чувствует себя счастливым человеком.
Обновлено в 00:36
Спорт
Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника
Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
Обновлено в 04:51
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Экономика
Количество ИП в России впервые превысило количество компаний
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Единоборства
Макгрегор похвалил Лобова за кулачный бой
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно дебюта своего товарища Артема Лобова на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
ЖКХ
Мэр Ярославля потребовал перенести мусорные площадки к жилым домам
Сегодня на общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Волков потребовал от своих подчиненных перенести мусорные контейнеры с муниципальной земли на территории жилых домов.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Происшествия
НПЗ загорелся в Самарской области
Обновлено в 02:58
Экономика
«Ростелеком» выкупит 49% акций ООО «Национальные технологии»
ООО «Национальные технологии» было создано концерном «Автоматика» «Ростеха» при участии структур «ИКС Холдинга» в 2017 году.
Обновлено в 04:35
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей
Обновлено в 04:48
Происшествия
Мать хоккеиста Овечкина госпитализирована
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Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала многодетной мамой
Поклонники Дарьи Сагаловой были шокированы сегодня новостью. Оказывается, их кумир 1 апреля родила третьего ребенка.
Обновлено вчера в 12:57
Культура
6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона
Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.
Обновлено в 04:40
Авто
Появились новые фотографии российского электрического «Мустанга» за 31 млн рублей
Российская компания Aviar Motors опубликовала новые фотографии электрического спорткара R67.
Обновлено в 05:12
Футбол
Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию.
Обновлено в 04:33
Авто
В России растет доля рынка отечественных автобрендов
По итогам же 1 квартала 2019 года продажи автомобилей отечественных марок составили 101 500 экземпляров.
Обновлено в 02:51
Общество
Наказана матерившаяся на уроке томская учительница
В Томске наказали учителя биологии после появившегося в сети видео, на котором она употребляет нецензурную лексику на уроке.
Обновлено в 03:18
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10