Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей ОстроумовРБК 07:09
Умер постоянный сессионный барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер группы Андрей Макаревич.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Чемодановке запретили продажу алкоголя после массовой драки
«Правительство Пензенской области постановляет установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 15 по 17 июня включительно 2019 года на территории сёл Кижеватово, Лопатки, Чемодановка Бессоновского района Пензенской области», — указывается в документе.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Саратове «Газель» снесла забор и вылетела на детскую площадку
Спускаясь с Кумысной поляны, водитель грузовой «Газели» потерял управление, врезался в металлический забор и, снеся его, оказался на детской площадке.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве
По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Автоспорт
Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане
После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Происшествия
По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело
По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о грозе и граде в Воронежской области
«С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.
Обновлено 14 июня в 05:49
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Теннис
Мария Шарапова: «Турнир на Мальорке подходит для возвращения»
Россиянка Мария Шарапова отметила, что на турнире в Мальорке (Испания) не чувствует давления.
Обновлено в 08:36
Спорт
Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали
Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Обновлено вчера в 14:02
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Политика
В ЛНР оценили мирные инициативы Зеленского по Донбассу
Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что приход к власти украинского лидера Владимира Зеленского никак не повлиял на урегулирование ситуации в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Зенит» выиграл конкуренцию за Сутормина
По информации издания, после минувшего сезона к 25-летнему футболисту был серьезный интерес со стороны нескольких клубов РПЛ, однако петербуржцы сумели выиграть конкуренцию за игрока.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке
В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
Обновлено в 07:00
Футбол
Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52