Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей КадочниковРИА Новости 19:36
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта. Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою.
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В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Кубанские новости17:38
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Наука
Метаанализ указал на небольшое влияние улыбки на настроение
Согласно гипотезе мимической обратной связи (facial feedback) эмоциональная мимика влияет на соответствующие эмоции даже в том случае, если она вызвана искусственно: у человека может подняться настроение, если он улыбнется.
Обновлено в 04:21
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению
Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.
Обновлено в 20:54
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено в 21:58
Происшествия
В Рио-де-Жанейро при обрушении двух домов погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате обрушения двух жилых домов в Рио-де-Жанейро, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 21:47
Происшествия
В Техасе два ребенка погибли в результате торнадо
По меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который в субботу обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас).
Обновлено в 20:20
Спорт
Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
Обновлено в 22:06
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне
Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено в 10:52
Экономика
Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз
Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Происшествия
ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени
Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО
Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено в 03:28
Наука
В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны
С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В Сахалинской области трёх рыбаков спасли со льдины
Обновлено в 21:45
Происшествия
Стрельба произошла в ночном клубе в Австралии
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве
МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
Обновлено в 16:46
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Футбол
Севилья — Бетис 3:2
Футболисты «Севильи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании переиграли земляков из «Бетиса».
Обновлено в 16:36
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Обновлено в 15:17
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Обновлено в 16:49
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31