Политика

Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей КадочниковРИА Новости 19:36

Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта. Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою.
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Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

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В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

КП - Кубань13:20

Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

РИА Новости19:36

Умер автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

ТК Звезда19:21

Умер создатель рукопашного боя Алексей Кадочников

РЕН ТВ18:35

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Кубанские новости17:38

Ушел из жизни автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

Московский Комсомолец19:43
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Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.
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В Рио-де-Жанейро при обрушении двух домов погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате обрушения двух жилых домов в Рио-де-Жанейро, еще 16 числятся пропавшими без вести.
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По меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который в субботу обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас).
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Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
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Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
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Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз

Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
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ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени

Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 15:38
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Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО

Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
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С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
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По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне.
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Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве

МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
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Севилья — Бетис 3:2

Футболисты «Севильи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании переиграли земляков из «Бетиса».
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Обновлено в 07:31
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Алексей Алексеевич Кадочников
Автор тренингов самозащиты и рукопашного боя.
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