Культура

Умер автор системы рукопашного боя Алексей КадочниковRT на русском вчера в 20:44

Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на коллегу умершего Александра Церюту. Уточняется, что Кадочников умер 13 апреля.
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Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

РИА Новостивчера в 19:36

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

RT на русскомвчера в 20:44

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Известиявчера в 20:20

Умер создатель системы рукопашного боя Александр Кадочников

URA.Ruвчера в 22:50

Умер автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

ТК Звездавчера в 19:21

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Кубанские новостивчера в 17:38

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

КП - Кубаньвчера в 13:20
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия

В Техасе в результате урагана погибли двое детей

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено вчера в 08:00
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено 12 апреля в 13:30
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу

Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие

Учения НАТО в Черном море завершились

Обновлено вчера в 05:37
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено вчера в 16:14
Футбол

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

Обновлено вчера в 09:00
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Единоборства

Крылов задушил Сен-Прю в реванше, Имадаев проиграл дебютный бой в UFC

Сегодня в Атланте прошел UFC 236. Боец из России Зелим Имадаев проиграл в дебютном бою в организации Максу Гриффину.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика

Набиуллина считает, что пик инфляции в России уже пройден

Пик инфляции в России, скорее всего, уже пройден, ЦБ РФ может пересмотреть прогноз по инфляции по мере получения новых данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено вчера в 18:24
Интернет

В Microsoft сообщили о взломе хакерами почтового сервиса Outlook

Американская корпорация Microsoft сообщила, что хакеры с начала 2019 года могли получить доступ к некоторым аккаунтам пользователей почтового клиента Outlook.
Обновлено вчера в 19:32
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Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено вчера в 08:32
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Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Обновлено вчера в 20:54
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МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
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Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Лукашенко резко высказался в адрес России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил резкое высказывание в отношении России.
Обновлено 11 апреля в 04:40
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Хоккей

Хоккеист СКА Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 17:15
Единоборства

Хабиб назвал Макгрегору условия реванша

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
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Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

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Происшествия

У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба

В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
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Алексей Алексеевич Кадочников
Автор тренингов самозащиты и рукопашного боя.
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