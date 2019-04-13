Культура
Умер автор системы рукопашного боя Алексей КадочниковRT на русском вчера в 20:44
Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на коллегу умершего Александра Церюту. Уточняется, что Кадочников умер 13 апреля.
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В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
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В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
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