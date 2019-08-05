Общество

Умер автор песни «Снег кружится» Сергей БерезинРИА Новости 12:51

Серегей Березин основал и руководил вокально-инструментальным ансамблем "Пламя". Также он автор песен "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу" и других.
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Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Газета.Ru16:19

Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

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ТАСС17:04

Умер автор песни «Снег кружится»

Lenta.ru13:27
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Умер автор шлягера «Идет солдат по городу»

Вести.UZ13:42
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Сергей Березин
Композитор
Советский и российский композитор, певец, с 1988 года - Заслуженный артист РСФСР, с 2001 года - Народный артист РФ, художественный руководитель и основатель легендарного вокально-инструментального ансамбля «Пламя»
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