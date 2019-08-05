Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей БерезинРИА Новости 12:51
Серегей Березин основал и руководил вокально-инструментальным ансамблем "Пламя". Также он автор песен "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу" и других.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
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Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
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Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
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Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
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ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
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