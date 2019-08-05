Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей БерезинРоссийская газета 14:51
Каждому советскому человеку известны песни Березина "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу".
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Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
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Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
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Обновлено вчера в 19:15
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Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
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Обновлено в 00:34
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании ТЦ МЕГА — Белая Дача в Подмосковье
Неизвестные сообщили о минировании торгово-развлекательного центра МЕГА — Белая дача.
Обновлено в 15:13
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
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Обновлено в 01:24
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
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СК начал проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Общество
Убытки кафе, ресторанам и рынкам из-за акций протеста в Москве могут превысить 60 миллионов рублей
По словам собеседника агентства, из-за акции 27-го июля предприниматели не досчитались свыше 30-ти миллионов.
Обновлено в 14:31
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ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
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Малоподвижный образ жизни приводит не только к ожирению, но и к целому ряду других проблем, включая риск возникновения рака, диабета, болезней опорно-двигательного аппарата и прочим.
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Космос
Темная материя может быть «теплой»: ученые частицы, с которыми она может взаимодействовать
Ученые всегда полагали о их не взаимодействии с разными частицами, однако исследования на протяжении последних десятков лет показали, что это не так — темная материя способна взаимодействовать с определенными частицами.
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Политика
Лукашенко назначил выборы в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими указами назначил выборы в верхнюю палату парламента (Совет Республики) на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Прикрывавшийся младенцем участник митинга в Москве объявлен в розыск
В СК рассказали, что именно Сергей Фомин 27 июля, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы беспрепятственно пройти мимо оцепления.
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«Спартак» объявил о переходе Тиля
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Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25