Общество

Умер автор песни «Снег кружится» Сергей БерезинРоссийская газета 14:51

Каждому советскому человеку известны песни Березина "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу".
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Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

РБК15:17

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Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

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