Политика

Умер авиаконструктор Генрих НовожиловRT на русском 14:46

Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина Генрих Новожилов. «Генрих Васильевич Новожилов умер», — написал на своей странице в Facebook бывший глава ПАО «Ил» Алексей Рогозин. 29 октября 2018 года Новожилов отметил 93-летие.
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Умер создатель целого семейства самолетов «Ил» Генрих Новожилов

РБК14:42

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

RT на русском14:46

Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов

Коммерсантъ14:46

Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

РИА Новости15:04

Умер создатель самолета Ил-76

Lenta.ru14:35

Умер экс-генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Московский Комсомолец14:23

Экс-глава «Ил» Алексей Рогозин назвал конструктора Новожилова примером для каждого

ТАСС15:18
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Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Общество

Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу

В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
Обновлено в 21:13
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР

Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
Обновлено в 11:06
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Экономика

ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья

Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья.
Обновлено в 19:43
Экономика

Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка

С начала года средние розничные цены на куриное мясо снизились от 5 до 10 процентов, рассказали "РГ" аналитики торговой платформы "АГРО24".
Обновлено в 20:15
Авто

Опубликованы средние траты россиян на бензин

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Общество

Победа дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» обошлась в миллионы рублей

Стала известна сумма, в которую обошлась победа 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 19:41
Культура

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:41
Музыка

Ронни Вуд рассказал о состоянии Мика Джаггера после операции на сердце

Обновлено в 19:56
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика

Осипов назвал причины проблем в сельском хозяйстве Забайкалья

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с первым замглавы Минсельхоза РФ назвал основные проблемы сельского хозяйства региона и их причины.
Обновлено в 22:02
Авто

Новая Hyundai Creta получила ценник

Машина уже получила ценник, который равен примерно одному миллиону рублей в переводе на российские деньги.
Обновлено в 17:17
Происшествия

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено в 21:57
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России

Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
Обновлено в 20:15
Кино

Семён Слепаков высмеял портал, назвавший Пушкина сценаристом

Один из фолловеров отметил, на этом портале допустили ошибку не только в отношении Пушкина, других поэтов и писателей тоже называют «режиссёрами» и «сценаристами».
Обновлено в 09:53
Политика

Документы на участие в выборах президента Казахстана подали 9 человек

В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты республики.
Обновлено в 10:36
Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Политика

На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате

Под публикацией, где Гузеева поздравила подписчиков с Пасхой, у нее спросили о настроении в этот день.
Обновлено в 15:49
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Происшествия

На Шри-Ланке могут запретить закрывающую лицо одежду

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена после серии терактов на острове подписал указ о запрете предметов одежды, закрывающих лицо, сообщает портал Ada Derana.
Обновлено в 14:58
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Обновлено в 14:21
Экономика

Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста

Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено в 16:35
Единоборства

Российские бойцы ММА устроили драку в отеле Турции

Обновлено в 21:55
Общество

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют выйти на весенние субботники

Более 60% россиян собираются стать участниками весеннего субботника, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:17
Здоровье

На Камчатке за неделю выявили еще 8 случаев свиного гриппа

За прошедшую на Камчатке зарегистрировано 9 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них 8 случаев гриппа А(H1N1)2009 и один случай гриппа В, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю.
Обновлено в 21:09
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Генрих Васильевич Новожилов
Инженер
Советский и российский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР. Создатель проектов тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного самолёта Ил-96, двухмоторного турбовинтового самолёта Ил-114.
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