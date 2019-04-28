Политика
Умер авиаконструктор Генрих НовожиловRT на русском 14:46
Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина Генрих Новожилов. «Генрих Васильевич Новожилов умер», — написал на своей странице в Facebook бывший глава ПАО «Ил» Алексей Рогозин. 29 октября 2018 года Новожилов отметил 93-летие.
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Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Общество
Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу
В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
Обновлено в 21:13
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР
Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
Обновлено в 11:06
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Экономика
ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья
Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья.
Обновлено в 19:43
Экономика
Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка
С начала года средние розничные цены на куриное мясо снизились от 5 до 10 процентов, рассказали "РГ" аналитики торговой платформы "АГРО24".
Обновлено в 20:15
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Победа дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» обошлась в миллионы рублей
Стала известна сумма, в которую обошлась победа 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 19:41
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:41
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика
Осипов назвал причины проблем в сельском хозяйстве Забайкалья
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с первым замглавы Минсельхоза РФ назвал основные проблемы сельского хозяйства региона и их причины.
Обновлено в 22:02
Авто
Новая Hyundai Creta получила ценник
Машина уже получила ценник, который равен примерно одному миллиону рублей в переводе на российские деньги.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено в 21:57
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России
Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
Обновлено в 20:15
Кино
Семён Слепаков высмеял портал, назвавший Пушкина сценаристом
Один из фолловеров отметил, на этом портале допустили ошибку не только в отношении Пушкина, других поэтов и писателей тоже называют «режиссёрами» и «сценаристами».
Обновлено в 09:53
Политика
Документы на участие в выборах президента Казахстана подали 9 человек
В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты республики.
Обновлено в 10:36
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате
Под публикацией, где Гузеева поздравила подписчиков с Пасхой, у нее спросили о настроении в этот день.
Обновлено в 15:49
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Происшествия
На Шри-Ланке могут запретить закрывающую лицо одежду
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена после серии терактов на острове подписал указ о запрете предметов одежды, закрывающих лицо, сообщает портал Ada Derana.
Обновлено в 14:58
Экономика
Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста
Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено в 16:35
Единоборства
Российские бойцы ММА устроили драку в отеле Турции
Обновлено в 21:55
Общество
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют выйти на весенние субботники
Более 60% россиян собираются стать участниками весеннего субботника, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:17
Здоровье
На Камчатке за неделю выявили еще 8 случаев свиного гриппа
За прошедшую на Камчатке зарегистрировано 9 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них 8 случаев гриппа А(H1N1)2009 и один случай гриппа В, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю.
Обновлено в 21:09