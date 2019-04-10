Умер артист «Современника» Геннадий ФроловТАСС 12:46

Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года, сообщила ТАСС в среду заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.

Технологии Искусственный интеллект и бизнес Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.

Космос Космическая миссия Dawn признана лучшей в освоении космоса Участники космического проекта по изучению карликовых планет Dawn получили награду за освоение космоса от генерального директора Space Foundation Тома Зелибора 10 апреля на 35-м Космическом симпозиуме, сообщает пресс-служба NASA.

Наука Белок может сигнализировать о проблемах с печенью Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова опротестовал решение лиги дисквалифицировать хоккеиста на будущий сезон, передает "Советский спорт".

Авто Удешевлённый KIA Forte за 750 тысяч рублей обновился Компания KIA объявила старт продаж обновленного седана Forte 2019-го модельного года.

Футбол Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Наука В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Политика США ждут мнения Китая и Евросоюза по самолетам Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и авиакорпорация Boeing будут ожидать одобрения со стороны Евросоюза и Китая по возобновлению эксплуатации самолетов 737 MAX, сообщает газета The Wall Street Journal.

Происшествия Родители не разрешили перелить кровь умирающему младенцу в Ростове По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, религиозные мать и отец запретили врачам совершить переливание крови 1,5 месячной дочери несмотря на ее тяжелое состояние.

Политика В Германии назвали санкции США нарушением международного права Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».

Наука На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.

Транспорт В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.

Кино В Госдуме дадут оценку фильму Павла Лунгина «Братство» Воины-афганцы-интернационалисты возмущены тем, что в этом фильме наши солдаты и офицеры представлены как мародёры, алкоголики, как сброд, который только вредил, — цитирует Шерина «Интерфакс».

Общество Через четыре дня на Сахалине перестанут работать старые телевизоры Уже на следующей неделе перестанут работать телевизоры у тех, кто: - не подключен к кабельному или спутниковому ТВ; - имеет телевизор модели выпуска ранее 2013 года; - не купил цифровую ТВ-приставку.

Политика Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.

Общество Путин одобрил идею о введении туристического сбора в Петербурге Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении туристического сбора для иностранцев в размере 100 рублей в сутки.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Футбол Винценцо Монтелла: «Было много предложений, но я выбрал „Фиорентину“» Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла заявил, что у него было много предложений о работе, однако он выбрал "фиалок".

Шоу-бизнес Мария Шукшина показала поклонникам фото без макияжа Знаменитая российская актриса недавно решила показать поклонникам свой внешний вид без макияжа.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Наука Создан «генетический шредер» для уничтожения больших фрагментов ДНК Инструмент CRISPR, представляющий собой «генетические ножницы», позволяет исследователям вырезать и редактировать небольшие фрагменты ДНК.

Политика Мадуро заявил о «ненормальном» поведении Пенса Мадуро заявил, что такое поведение, которое приходится наблюдать со стороны второго человека в администрации США, "абсолютно ненормально", и свидетельствует о его "фатальной одержимости" Венесуэлой, передает РИА Новости.