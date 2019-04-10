Кино
Умер артист «Современника» Геннадий ФроловТАСС 12:46
Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года, сообщила ТАСС в среду заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.
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Технологии
Искусственный интеллект и бизнес
Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Космос
Космическая миссия Dawn признана лучшей в освоении космоса
Участники космического проекта по изучению карликовых планет Dawn получили награду за освоение космоса от генерального директора Space Foundation Тома Зелибора 10 апреля на 35-м Космическом симпозиуме, сообщает пресс-служба NASA.
Обновлено в 18:20
Общество
В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбой
Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля.
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Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова
Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова опротестовал решение лиги дисквалифицировать хоккеиста на будущий сезон, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Авто
Удешевлённый KIA Forte за 750 тысяч рублей обновился
Компания KIA объявила старт продаж обновленного седана Forte 2019-го модельного года.
Обновлено в 03:21
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1
"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
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Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
Обновлено в 17:43
Наука
В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков
В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
Обновлено в 16:21
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
США ждут мнения Китая и Евросоюза по самолетам Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и авиакорпорация Boeing будут ожидать одобрения со стороны Евросоюза и Китая по возобновлению эксплуатации самолетов 737 MAX, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Родители не разрешили перелить кровь умирающему младенцу в Ростове
По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, религиозные мать и отец запретили врачам совершить переливание крови 1,5 месячной дочери несмотря на ее тяжелое состояние.
Обновлено в 12:45
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Транспорт
В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода
На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
Кино
В Госдуме дадут оценку фильму Павла Лунгина «Братство»
Воины-афганцы-интернационалисты возмущены тем, что в этом фильме наши солдаты и офицеры представлены как мародёры, алкоголики, как сброд, который только вредил, — цитирует Шерина «Интерфакс».
Обновлено в 16:08
Общество
Через четыре дня на Сахалине перестанут работать старые телевизоры
Уже на следующей неделе перестанут работать телевизоры у тех, кто: - не подключен к кабельному или спутниковому ТВ; - имеет телевизор модели выпуска ранее 2013 года; - не купил цифровую ТВ-приставку.
Обновлено в 20:36
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Общество
Путин одобрил идею о введении туристического сбора в Петербурге
Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении туристического сбора для иностранцев в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:40
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Футбол
Винценцо Монтелла: «Было много предложений, но я выбрал „Фиорентину“»
Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла заявил, что у него было много предложений о работе, однако он выбрал "фиалок".
Обновлено в 14:23
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Политика
Депутат Алимова отказалась удалять матерный пост
Обновлено в 07:11
Транспорт
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала поклонникам фото без макияжа
Знаменитая российская актриса недавно решила показать поклонникам свой внешний вид без макияжа.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Наука
Создан «генетический шредер» для уничтожения больших фрагментов ДНК
Инструмент CRISPR, представляющий собой «генетические ножницы», позволяет исследователям вырезать и редактировать небольшие фрагменты ДНК.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Мадуро заявил о «ненормальном» поведении Пенса
Мадуро заявил, что такое поведение, которое приходится наблюдать со стороны второго человека в администрации США, "абсолютно ненормально", и свидетельствует о его "фатальной одержимости" Венесуэлой, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41