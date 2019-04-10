Кино
Умер артист «Современника» Геннадий ФроловТАСС 12:46
Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года, сообщила ТАСС в среду заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.
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Россияне боятся заразиться ВИЧ через укусы комаров
Отмечается, что каждый шестой россиянин уверен, что заразиться ВИЧ можно через укус комара, одиннадцать процентов считают, что получить вирус можно через пищу или посуду.
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Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность
Весной 2018 года сообщалось, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники Xiaomi может оказаться крупнейшим с 2014 года, компания рассчитывает привлечь не менее 10 миллиардов долларов и получить оценку стоимости около 100 миллиардов долларов.
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Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного
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В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
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В Архангельске задержали семерых участников «мусорных» протестов
Полиция в Архангельске задержала семь человек из-за митинга против мусорного полигона, передает ОВД-Инфо.
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Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры
Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено в 11:57
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Путин рассказал об отношениях России и Исландии
"Что касается наших отношений, то они всегда носили исключительно конструктивный и дружеский характер", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном в среду.
Обновлено в 07:17
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Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Транспорт
В Челябинской области дополнительно появятся 45 видеопостов
История вопроса Напомним, год назад конкурс на оказание услуг по видеонаблюдению на дорогах Челябинской области выиграла нижегородская компания, которая установила на аварийных участках свои видеокамеры.
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Культура
«Роковые яйца» в версии камерного лондонского театра сбили с толку публику
Лондонская театральная компания So It Goes поставила спектакль "Роковые яйца" по одноименному произведению Михаила Булгакова, связав сюжет повести с биографией самого писателя и несколько запутав зрителей.
Обновлено в 18:11
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
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Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
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Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак»
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».
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Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
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Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
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Обновлено в 10:29
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
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Обновлено в 16:53
Общество
15 апреля начнут раздавать «Ленинградские гектары»
В Ленинградской области с 15 апреля начинается прием заявок на распределение земельных участков по программе «Ленинградский гектар».
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