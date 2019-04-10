Кино

Умер артист «Современника» Геннадий ФроловТАСС 12:46

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
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Умер Геннадий Фролов

Газета.Ru14:25

Умер актёр Геннадий Фролов

RT на русском12:55

Скончался Народный артист России Геннадий Фролов

Национальная служба новостей13:13

На 82-ом году жизни скончался народный артист Геннадий Фролов

Эхо Москвы13:07

Умер Народный артист России Геннадий Фролов

РИА Новости13:06

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

РБК13:30

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

ТАСС12:46
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено в 14:49
Футбол

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Общество

Китайский императорский завод: легендарный петербургский фарфор ИФЗ приезжает из Поднебесной и Польши

Контракт за подписью гендиректора ИФЗ Татьяны Тылевич гласит, что польский завод должен производить изделия по спецификациям и рисункам, представленным петербургским предприятием.
Обновлено в 09:36
Политика

Небензя назвал атакой на венесуэльцев заседание Совбеза

Ранее, как писал News.ru, вице-президент США Майк Пенс попытался прогнать постоянного представителя Боливарианской Республики в ООН Самуэля Монкаде с заседания Совбеза.
Обновлено в 12:27
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия

СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского

Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Транспорт

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Общество

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Театры

Серебренников готовит концерт в честь Пугачевой

Обновлено в 13:31
Общество

Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:34
Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Во Франции арестовали главу представительства ДНР Юбера Файяра

На следующее утро после получения денег в дом к главе представительства ДНР ворвалась полиция.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Петербурге полицейские открыли стрельбу по микроавтобусу

Обновлено в 14:33
Общество

В Москве обнаружили скульптуру 18 века

Строители обнаружили мраморную скульптуру 18 века во время работ в усадьбе Люблино в Москве, написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Обновлено в 12:50
Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)

Обновлено в 14:01
Футбол

Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Авто

Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта

В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Политика

Макрон встретится с Зеленским перед визитом Порошенко

Обновлено в 12:35
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено в 10:01
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Теннис

Хромачева проиграла в первом круге турнира в Боготе

Хромачева взяла первый сет, но проиграла два следующих. В рейтинге WTA Зиданшек занимает 67-е место, Хромчева удерживает 137-ю позицию.
Обновлено в 14:31
Авто

Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur

Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
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Геннадий Алексеевич Фролов
Актёр
Советский, российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации.
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