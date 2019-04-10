Кино
Умер артист «Современника» Геннадий ФроловТАСС 12:46
Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года, сообщила ТАСС в среду заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.
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Общество
15 апреля начнут раздавать «Ленинградские гектары»
Обновлено в 10:56
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Армия и оружие
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На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Общество
Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение
ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Авто
Subaru анонсировал новый Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:15
Технологии
Рогозин рассказал о формировании «пула друзей Роскосмоса»
В пул вошли представители ряда предприятий ракетно-космической отрасли, бизнеса и одного министерство.
Обновлено в 19:27
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Хоккей
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Обновлено в 22:00
Политика
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Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении Максима Степанова с должности губернатора Одесской области и назначении временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Паращенко.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено в 21:48
Политика
Мэй заявила о желании осуществить Brexit как можно скорее
Британский премьер выразила надежду на то, чтобы любая согласованная с ЕС отсрочка выхода Британии из ЕС позволит осуществить Brexit, если сделка пройдет голосование в парламенте, в срок.
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Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Футбол
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Экономика
Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России
Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.
Обновлено в 19:18
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
Обновленный пикап Isuzu D-Max показали на выставке в Москве.
Обновлено в 21:12
Политика
Соловьев уроком истории поставил на место американца, приписавшего США обе победы над Германией
Известный ведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без Америки.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным во взятках
Обновлено вчера в 06:13
Общество
Шантажировавший главу Amazon таблоид выставили на продажу
Таблоид National Enquirer, который опубликовал обнаженные фото главы Amazon Джеффа Безоса, выставлен на продажу, передает CNBC.
Обновлено в 22:31
Политика
Мадуро заявил о «ненормальном» поведении Пенса
Мадуро заявил, что такое поведение, которое приходится наблюдать со стороны второго человека в администрации США, "абсолютно ненормально", и свидетельствует о его "фатальной одержимости" Венесуэлой, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:27
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено в 13:35
Авто
Эксперты из Германии оценили российское топливо
Обновлено в 04:50
Общество
В Петербурге введут туристический сбор с иностранцев
Власти Санкт-Петербурга решили ввести туристический сбор для приезжающих в город иностранцев.
Обновлено в 11:24
Происшествия
У китайского арендатора забирают томский лес
Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Общество
Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь
Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.
Обновлено в 22:16
Происшествия
Красноярец назначен главой ГИБДД Новосибирской области
В 2008 г. назначен на должность начальника ОГИБДД УВД по Красноярску, а в 2012 году он занял пост замначальника ГИБДД по Красноярскому краю.
Обновлено в 22:51
Происшествия
Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов
Сообщается, что в результате происшествия пропали без вести шесть человек.
Обновлено в 22:11