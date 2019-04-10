Кино
Умер артист «Современника» Геннадий ФроловТАСС 12:46
Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года, сообщила ТАСС в среду заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.
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