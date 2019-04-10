Кино
Умер артист «Современника» Геннадий ФроловТАСС 12:46
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
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