Политика

Умер американский миллиардер, экс-кандидат в президенты Росс ПероМосковский Комсомолец 10:51

Американский бизнесмен Росс Перо умер во вторник на 90-м году жизни, сообщает Bloomberg.
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Росс Перо
Американский предприниматель
Американский бизнесмен, филантроп, консервативный политик и независимый кандидат на пост президента США в 1992 и 1996 годах.
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