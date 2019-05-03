Кино
Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»Петербургский дневник 02:36
В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны». Об этом сообщает официальный Twitter артиста. Причины смерти Мейхью не уточняются.
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Происшествия
Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Наука
Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками
Ученым удалось синтезировать вещество, способное побороть раковые клетки.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт
В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Здоровье
Ученые рассказали, чем опасны татуировки
Обновлено в 04:41
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму
Обновлено в 02:29
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Китае из-за упавшего батута погибли два ребенка
В Китае в провинции Хэбэй два ребенка погибли, когда сильный ветер перевернул батут.
Обновлено в 00:59
Футбол
Абрамович не планирует продавать «Челси»
Обновлено в 04:24
Игры
Опубликованы системные требования для RAGE 2
Bethesda раскрыла официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено в 03:17
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Больше всего денежных переводов казахстанцы получают из России
За первые три месяца 2019 года из России в Казахстан через системы денежных переводов пришло 36 млрд тенге — на 36,3% больше, чем в январе-марте 2018 года.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы
Эксперты предсказали серьезное ослабление рубля к концу 2019 года
Эксперты спрогнозировали небольшое снижение рубля к доллару к середине лета 2019 года и дальнейшего постепенного ослабления российской валюты к концу года.
Обновлено в 03:08
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Кино
«В метре друг от друга». И от настоящей жизни
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время проводит время с дочерью Моникой
View this post on Instagram Приветики 👋 Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо ♥️ A post shared by Алина Белькевич (@lalina_one) on May 2, 2019 at 3:47am PDT К слову, восторг Анны Седоковой относительно семейного единения разделяет дочь Алина, которая также выложила совместный ролик с отдыха.
Обновлено в 00:57