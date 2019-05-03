Кино

Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»Петербургский дневник 02:36

В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны». Об этом сообщает официальный Twitter артиста. Причины смерти Мейхью не уточняются.
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Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

РБКвчера в 19:03

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

ТАССвчера в 19:19

Умер игравший Чубакку актер Питер Мейхью

Коммерсантъвчера в 19:07

Умер исполнитель роли Чубакки

Газета.Ruвчера в 19:06

Умер исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах»

РИА Новостивчера в 19:27

Умер исполнитель роли Чубакки из «Звездных войн»

Lenta.ruвчера в 18:57

Умер актер Питер Мейхью. Он играл Чубакку в «Звездных войнах»

Дождьвчера в 18:57
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Питер Мейхью
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Английский и американский актёр, известный по роли Чубакки в III-VII фильмах саги «Звёздные войны».
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Чубакка
Персонаж
Персонаж киносаги «Звёздные войны». Чубакка - путешественник из племени вуки, механик на космическом корабле Хана Соло «Сокол тысячелетия», а позже капитан, после смерти Хана. Участвовал в битвах на Кашиике, Эндоре и базе «Старкиллер». Сын Аттичиткука, отец Лумпаваррампа, муж Маллы.
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