Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр КузнецовРИА Новости 06:31

Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил, Ирина и все, кто тебя любит.

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