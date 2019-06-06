Кино
Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр КузнецовРИА Новости 06:31
Актер Александр Кузнецов, сыгравший в фильмах "Джек Восьмеркин — американец" и "Парад планет", скончался на 60-м году жизни, сообщил народный артист России Эммануил Виторган.
Читать в источнике
Оценить59
Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил, Ирина и все, кто тебя любит.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
Обновлено в 04:52
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
В январе-мае ФТС увеличила перечисления в бюджет на 6,4%
За январь-май 2018 года в бюджет РФ было перечислено 2 трлн 139,89 млрд рублей. Таким образом, рост перечислений за 5 месяцев составил 6,4%.
Обновлено в 07:17
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»
Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.
Обновлено в 05:50
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Культура
В женевском офисе ООН отметили День русского языка
День русского языка отметили в женевском офисе ООН стихами и русскими романсами, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:18
Наука
Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии
Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Политика
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011-м.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Кино
Сериал «Чернобыль» стал самым популярным по версии IMDb
Новый сериал «Чернобыль» производства HBO рассказывает о событиях произошедших на Чернобыльской АЭС в 1986 году, он стал самым популярным мини-сериалом в истории, согласно оценкам пользователей сайта Internet Movie Database (IMD).
Обновлено в 04:00
Экономика
Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии
Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин рассказал, к чему привело создание ядерного оружия
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что человечество после создания ядерного оружия находится в относительном глобальном покое.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ должен собраться в Кисловодске, а отель не принимает. Команда выставлена на улицу»
Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал о проблемах с заселением команды перед матчем чемпионата России против "Краснодара".
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика
ФАС заподозрила Philips в координации цен на три модели смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской "дочки" Philips в связи с возможной координацией цен на три модели смартфонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 07:03
Политика
Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос
Госбюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос Святослава Цеголко, пресс-секретаря экс-президента страны Петра Порошенко, передает издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в ГБР.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова
Английский футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в приобретении российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48