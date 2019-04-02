Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр ВасильевТАСС вчера в 22:34
Актер, режиссер и драматург Александр Васильев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте киностудии "Ленфильм".
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В среду на «Ленфильме» попрощаются с умершим актером «Улиц разбитых фонарей»
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