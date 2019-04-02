Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр ВасильевТАСС 22:34
Актер, режиссер и драматург Александр Васильев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте киностудии "Ленфильм".
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Александр Васильев скончался после продолжительной болезни на 61-м году жизни. В Петербурге после продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев.Пятый канал19:13
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В среду на Ленфильме попрощаются с умершим актёром «Улиц разбитых фонарей»
Петербургский дневник21:59
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В результате пожара в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре погибли четыре человека.
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Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
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Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
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Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери
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Авто
Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России
Компания Nissan запустила продажи обновленного кроссовера Qashqai в России. Дорестайлинговый Qashqai стоил в России от 1 256 тысяч рублей.
Обновлено в 12:06
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным колесом
Очередную неполадку выявили у правительственного лайнера ФРГ, на котором глава МИД Хайко Маас прилетел из Нью-Йорка.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Вахтанг Беридзе: «Провел медовый месяц на съемках»
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Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
Обновлено в 21:18
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Транспорт
Аэропорт «Толмачёво» переходит на летнее расписание
«С 31 марта в аэропорту Толмачёво начнёт действовать летнее расписание с открытием новых рейсов, возобновлением сезонных маршрутов и увеличением частоты по ряду направлений», - рассказали в аэропорту.
Обновлено 30 марта в 03:05
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь
«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.
Обновлено в 13:11
Здоровье
Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача
Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.
Обновлено в 05:33
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено в 20:07
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено вчера в 11:19