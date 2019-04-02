Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр ВасильевТАСС 22:34

Александр Васильев скончался после продолжительной болезни на 61-м году жизни. В Петербурге после продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев.

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Актер, режиссер и драматург Александр Васильев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте киностудии "Ленфильм".

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