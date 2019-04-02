Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр ВасильевТАСС вчера в 22:34
Актер, режиссер и драматург Александр Васильев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте киностудии "Ленфильм".
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с чего всё началось
Александр Васильев скончался после продолжительной болезни на 61-м году жизни. В Петербурге после продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев.Пятый каналвчера в 19:13
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В среду на Ленфильме попрощаются с умершим актёром «Улиц разбитых фонарей»
Петербургский дневниквчера в 21:59
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Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году
Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс фейковых новостей о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка
Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре и Стамбуле
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР
В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей
Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено вчера в 01:54
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 12:21
Технологии
Дорожную карту по блокчейну разработают НИПС и компания Waves
Подготовкой дорожной карты по системам распределенного реестра (блокчейн) займется Новосибирский институт программных систем (НИПС, входит в концерн "Автоматика" ГК "Ростех") и блокчейн-компания Waves, стоимость ее разработки составит 0,01 рубля, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 15:46
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты
Стал известен лидер по продажам смартфонов в России
Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
В Хабаровске около 200 домов остались без тепла из-за аварии
Около 200 жилых домов и учреждений в Хабаровске во вторник остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости представитель филиала АО ДГК "Хабаровская теплосетевая компания".
Обновлено вчера в 23:42
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе
Обновлено вчера в 23:36