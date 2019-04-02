Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр ВасильевТАСС вчера в 22:34

Александр Васильев скончался после продолжительной болезни на 61-м году жизни. В Петербурге после продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев.

с чего всё началось

Актер, режиссер и драматург Александр Васильев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте киностудии "Ленфильм".

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Происшествия WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Экономика Детские игрушки могут подорожать в России на 20% Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Общество Названы самые высокооплачиваемые профессии в России Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Здоровье Россиян предупредили об опасности гематогена Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.

Авто Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.

Шоу-бизнес Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.

Происшествия NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.

Политика «Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.

Политика Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве» Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс фейковых новостей о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Происшествия В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.

Технологии Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.

Политика Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.

Общество Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Политика МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.

Технологии Дорожную карту по блокчейну разработают НИПС и компания Waves Подготовкой дорожной карты по системам распределенного реестра (блокчейн) займется Новосибирский институт программных систем (НИПС, входит в концерн "Автоматика" ГК "Ростех") и блокчейн-компания Waves, стоимость ее разработки составит 0,01 рубля, сообщили РИА Новости в компании.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Гаджеты Стал известен лидер по продажам смартфонов в России Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.

Армия и оружие National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром» Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».

Происшествия В Хабаровске около 200 домов остались без тепла из-за аварии Около 200 жилых домов и учреждений в Хабаровске во вторник остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости представитель филиала АО ДГК "Хабаровская теплосетевая компания".

Спорт Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.

Политика Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.