Кино

Умер актер из «Криминального чтива» Роберт Рут
Коммерсантъ
00:59

Сын актера Монти Рут рассказал изданию, что причиной смерти стали осложнения после пневмонии. Актер скончался еще 29 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Роберт Рут известен по ролям в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1992 год) и «Криминальное чтиво» (1994).
Коммерсантъ00:59
с чего всё началось
Голливудский актер Роберт Рут, который снялся в "Криминальном чтиве" и сериале "Все любят Рэймонда" скончался в Калифорнии в возрасте 82 лет, пишет издание Hollywood Reporter
 со ссылкой на его сына Монти.
РИА Новостивчера в 21:53

Подробнее о событии

Умер актер Роберт Рут

ТАССвчера в 23:12

Скончался звезда фильмов Тарантино - актер Роберт Рут

Вести.Ruвчера в 22:48

В США умер актёр из «Криминального чтива» и «Бешеных псов»

Life.ruвчера в 21:28

Актер Роберт Рут скончался в возрасте 82 лет

РИА Новостивчера в 21:53

Умер американский актёр Роберт Рут

RT на русскомвчера в 21:46

Умер актер из «Криминального чтива»

Известиявчера в 22:27

Умерла звезда «Криминального чтива»

Газета.Ruвчера в 21:12
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Обновлено вчера в 18:53
Кино

Умер актер из «Криминального чтива» Роберт Рут

Актер скончался еще 29 декабря, но об этом стало известно только сейчас.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире

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Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
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«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

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Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Общество

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
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Обновлено вчера в 22:31
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Цена на нефть марки Brent подскочила на 3%

Цена на нефть марки Brent выросла на 3%. Об этом свидетельствуют на данные торгов.
Обновлено вчера в 05:42
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Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
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Компания Sony Pictures Entertainment снимет продолжение фантастического боевика "Веном", созданного по комиксам Marvel.
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Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
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Армия и оружие

Трамп и Макрон обсудили вывод войск США из Сирии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг вывода войск США из Сирии, передаёт The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.
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Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
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Происшествия

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Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон считает, что выдвинутые против него токийской прокуратурой обвинения ложные, а его арест несправедлив.
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Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
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Британский миллионер узнал, что 20 лет воспитывал троих чужих детей

Владелец компании MoneySupermarket британский миллионер Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.
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